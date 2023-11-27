ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС передало правительству Израиля список заложников, которых освободят 27 ноября, сообщает газета The Wall Street Journal. Источники американского издания утверждают, что список был передан ночью. Власти страны пока не раскрывают имена и гражданство освобождаемых лиц. Предполагается, что бойцы ХАМАС освободят 11 человек.

Отмечается, что в минувшее воскресенье, 26 ноября, движение ХАМАС освободило 14 израильтян, в том числе четырехлетнюю девочку с гражданством США. Также был освобожден гражданин России Рон Карибой. В свою очередь израильские власти освободили 39 палестинцев, содержавшихся в тюрьмах.

Временное перемирие между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС было объявлено 24 ноября, оно продлится четыре дня. В рамках соглашения стороны освобождают заложников, а в сектор Газа доставляются гуманитарные грузы с едой, водой и топливом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив рассматривает возможность продления перемирия для освобождения большего количества заложников. Руководство ХАМАС также готово продлить соглашение еще на четыре дня, что позволит освободить около 40 заложников.