Нетаньяху допустил возможность продления перемирия в секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о возможности продления перемирия с движением ХАМАС, пишет издание Times of Israel. Израильский лидер отметил важность дальнейшего обмена заложниками.

Премьер-министр отмечает, что нынешнее четырехдневное перемирие может быть продлено, чтобы позволить освободить больше заложников: еще по 10 за каждый день, — пишет издание.

В то же время Нетаньяху отметил, что после окончания текущего соглашения о прекращении огня израильская армия намерена продолжить достижение своих целей по устранению угрозы со стороны ХАМАС. Как на это отреагировал Байден не уточняется.

25 ноября представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц допустил продление перемирия с ХАМАС. По его словам, такая возможность существует, если прекращение огня необходимо для освобождения заложников.

Ранее в ХАМАС заявили об освобождении заложника с российским гражданством. Пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаил Хания Тахер ан-Нуну сообщил, что заложника освободили в благодарность за усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признательности России за ее позицию по поддержке Палестины.