Израильские военные сообщили о передвижении освобожденных заложников ЦАХАЛ: освобожденные из Газы 11 заложников движутся в Израиль

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Группа заложников, освобожденная из сектора Газа, движется в сторону израильской границы, сообщили в пресс-службе Армии обороны страны со ссылкой на информацию Красного Креста. По имеющимся данным, группа состоит из 11 человек.

Основываясь на информации, которая была получена от Красного Креста, 11 заложников в настоящий момент находятся в пути к израильской территории, — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари указал, что все освобожденные заложники имеют двойное гражданство. По словам дипломата, шестеро из них обладают паспортом Аргентины, трое — граждане Франции, еще у двоих немецкое подданство.

Ранее стало известно, что Израиль передал палестинскому радикальному движению ХАМАС список из 33 палестинских заключенных, которых должны освободить 27 ноября. Уточняется, что в перечень попали три женщины и 30 подростков. В ответ радикалы должны были освободить 11 израильтян.

В свою очередь министр обороны страны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что Армия обороны Израиля после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновит бои с увеличенной интенсивностью. По его словам, ЦАХАЛ при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава.