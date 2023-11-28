Израиль одобрил освобождение еще 50 палестинок Израиль одобрил освобождение 50 палестинок для продления паузы в Газе

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Израильское руководство одобрило список из 50 палестинских женщин для освобождения из тюрем страны на случай возможного продления гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом официального подтверждения продления четырехдневной паузы от властей Израиля пока не поступало.

Правительство одобрило включение 50 женщин в список заключенных для обмена на случай дополнительного освобождения похищенных израильтян, — говорится в сообщении.

О достижении соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа стало известно 22 ноября. Договоренность между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС предполагает возвращение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, тогда же освободили первую группу заложников. Также в соглашении оговаривалась возможность продления паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы заложников из 10 человек.

По информации телеканала Al Jazeera, за четыре дня перемирия ХАМАС освободило 69 человек в секторе Газа, а Израиль — 150 палестинских заключенных женщин и детей. В частности, члены палестинской группировки 27 ноября освободили в Газе 11 израильских заложников. Они уже находятся на территории Израиля. Освобожденные из плена люди будут направлены к семьям после медосмотра.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявлял, что ЦАХАЛ после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа возобновит бои с увеличенной интенсивностью. По его словам, израильская армия будет действовать на всей территории палестинского анклава. Галант также отметил, что временное прекращение огня ЦАХАЛ использует для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков».