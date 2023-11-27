В Газе продлили перемирие: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу МИД Катара: перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Вечером 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС продлено на два дня. До этого портал Al-Youm As-Sabia со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дия Рашвана сообщал, что Израиль и ХАМАС близки к заключению нового соглашения для продления перемирия в зоне конфликта.

Предполагается, что прекращение огня продолжится еще два дня, палестинская группировка отпустит 20 израильских заложников, в то же время Тель-Авив освободит 60 заключенных палестинцев.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 27 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что произошло в четвертый день перемирия между Израилем и ХАМАС

В четвертый день перемирия, которое началось 24 ноября, стороны конфликта достигли договоренности об освобождении новой группы израильских заложников из сектора Газа. По данным портала Ynet, 27 ноября ХАМАС отпустит 11 человек: девять детей и двух женщин.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в Twitter (X), что в рамках гуманитарной паузы на север сектора Газа впервые с эскалации конфликта доставили воду. Помимо этого, в северные районы анклава привезли готовую еду, палатки и предметы первой необходимости.

Фото: Hosam Salem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Илон Маск посетил Израиль

Издание Ynet со ссылкой на отчет Elonjet сообщило в понедельник, 27 ноября, что частный самолет предпринимателя Илона Маска приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По его информации, миллиардер планировал встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, американский предприниматель совершит визит в сектор Газа.

Нетаньяху отметил в своем Telegram-канале, что Маск вместе с ним посетил кибуц Кфар-Аза, который сильно пострадал во время атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Позднее американский предприниматель написал в Twitter (X), что согласен с главой кабмина Израиля в том, что группировку необходимо уничтожить. Маск добавил, что хотел бы помочь еврейскому государству «демилитаризовать» сектор Газа после окончания войны.

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press Илон Маск и Биньямин Нетаньяху

В ЕС поддерживают продление гуманитарной паузы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне заявил, что гуманитарную паузу в секторе Газа необходимо продлить. По его словам, которые приводит The Jerusalem Post, это поможет добиться решения конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Он добавил, что безопасность в регионе будет обеспечена при создании палестинского государства.

Тем не менее Боррель подчеркнул, что постоянные паузы и гумпомощь не решат в полной мере конфликт в секторе Газа. Он отметил, что необходимо прекратить бомбардировки анклава, освободить всех заложников, при этом ни движение ХАМАС, ни Израиль не должны управлять Газой.

МИД РФ поблагодарило ХАМАС за освобождение россиянина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва позитивно оценивает «жест доброй воли» руководства ХАМАС, которое освободило из плена россиянина Ронa Кривого. Она добавила, что это стало возможным после работы российского ведомства в координации с израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина. Пресс-служба МИД сообщила, что родственники Кривого выразили признательность российскому внешнеполитическому ведомству за проделанную работу.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона продолжит предпринимать усилия по освобождению остающихся в плену палестинского движения ХАМАС россиян, существует надежда, что это произойдет в ближайшее время. Он подчеркнул, что израильские власти с пониманием относятся к действиям Москвы по освобождению заложников. По словам Викторова, в его планы входит встреча с освобожденным россиянином и его семьей через несколько дней.

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Иордания назвала действия Израиля геноцидом

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что действия армии обороны Израиля в секторе Газа, согласно международному праву, классифицируются как геноцид. Он считает, что с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС ЦАХАЛ разрушила около 60 тысяч домов. Политик подчеркнул, что достичь мира на Ближнем Востоке можно лишь в том случае, если Израиль деоккупирует Газу.

Глава МИД Иордании призвал лидеров стран Евросоюза приложить усилия к урегулированию конфликта и помочь вынудить Израиль прекратить военные действия на территории анклава. Лишь после этого можно вернуться к политическому урегулированию ситуации, считает он.

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