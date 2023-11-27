В ЕС призвали продлить гуманитарную паузу в Газе Глава дипломатии ЕС Боррель призвал продлить гуманитарную паузу в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Гуманитарную паузу в секторе Газа необходимо продлить, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне. По его словам, которые приводит The Jerusalem Post, это поможет добиться решения конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Он добавил, что безопасность в регионе будет обеспечена при создании палестинского государства.

Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта, — сказал Боррель.

Ранее он заявил, что придерживается пропалестинских взглядов. В интервью испанским журналистам Боррель отметил, что он поддерживает Палестину, однако не разделяет взглядов палестинского движения ХАМАС. Он назвал действия ХАМАС в отношении Израиля ужасными и неоправданными, добавив, что Израиль также действует неверно, ведя боевые действия в секторе Газа. По словам Борреля, ООН проявила беспристрастность, раскритиковав Тель-Авив.

До этого глава европейской дипломатии заявил, что ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта в регионе. По его мнению, анклавом будет управлять Палестинская национальная администрация (ПНА), управляющая Западным берегом реки Иордан.