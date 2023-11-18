Боррель оценил перспективы ХАМАС в секторе Газа Боррель: ХАМАС после завершения конфликта не сможет контролировать сектор Газа

Фото: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Gloval Look Press

Жозеп Боррель

ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта в регионе, заявил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе форума «Манамский диалог» в столице Бахрейна. По его словам, которые приводит РИА Новости, анклавом будет управлять Палестинская национальная администрация (ПНА), управляющая Западным берегом реки Иордан.

ХАМАС более не может контролировать Газу, — сказал он.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные готовы действовать на всей территории сектора Газа, в том числе в южных областях. Он не стал называть конкретные сроки расширения операции, но добавил, что ЦАХАЛ будет действовать в благоприятное для нее время.

До этого сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС договорились о временном перемирии в секторе Газа. По данным СМИ, боевые действия будут приостановлены на три дня. Кроме того, Израиль одобрил поставку в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций». По его словам, объяснения ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке.