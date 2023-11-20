Глава европейской дипломатии признался в пропалестинских взглядах Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о своей поддержке Палестины

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что придерживается пропалестинских взглядов, сообщает испанское издание El Pais. По его словам, он считал, что израильская сторона встретит его прохладно из-за его отношения к текущему конфликту, однако переговоры прошли хорошо. Стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа, а также действия израильской армии в рамках конфликта.

В интервью испанским журналистам Боррель заявил, что он поддерживает Палестину, однако не разделяет взглядов палестинского движения ХАМАС. Он назвал действия ХАМАС в отношении Израиля ужасными и неоправданными, добавив, что Израиль также действует неверно, ведя боевые действия в секторе Газа. По словам Борреля, ООН проявила беспристрастность, раскритиковав Тель-Авив.

У ООН надежное и беспристрастное видение, — заявил он.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об обстреле индонезийской больницы в секторе Газа израильскими танками. По данным СМИ, они взяли медицинское учреждение в осаду. В результате обстрела погибли восемь человек, в том числе двое сотрудников госпиталя. Из-за осады в больнице отключился генератор, врачи вынуждены проводить операции, подсвечивая пациентов фонариками на мобильных телефонах.