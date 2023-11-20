Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что придерживается пропалестинских взглядов, сообщает испанское издание El Pais. По его словам, он считал, что израильская сторона встретит его прохладно из-за его отношения к текущему конфликту, однако переговоры прошли хорошо. Стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа, а также действия израильской армии в рамках конфликта.
В интервью испанским журналистам Боррель заявил, что он поддерживает Палестину, однако не разделяет взглядов палестинского движения ХАМАС. Он назвал действия ХАМАС в отношении Израиля ужасными и неоправданными, добавив, что Израиль также действует неверно, ведя боевые действия в секторе Газа. По словам Борреля, ООН проявила беспристрастность, раскритиковав Тель-Авив.
У ООН надежное и беспристрастное видение, — заявил он.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об обстреле индонезийской больницы в секторе Газа израильскими танками. По данным СМИ, они взяли медицинское учреждение в осаду. В результате обстрела погибли восемь человек, в том числе двое сотрудников госпиталя. Из-за осады в больнице отключился генератор, врачи вынуждены проводить операции, подсвечивая пациентов фонариками на мобильных телефонах.