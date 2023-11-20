Стало известно об обстреле больницы в секторе Газа израильскими танками Al Jazeera: армия Израиля взяла в осаду индонезийскую больницу в секторе Газа

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Танк Меркава

Армия обороны Израиля взяла в осаду индонезийскую больницу в секторе Газа и обстреляла ее из танков, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники. По его данным, танки ЦАХАЛ полностью окружили здание. В результате обстрела погибли сотрудники медицинского учреждения, а также доставленные в больницу пациенты. В настоящий момент в ней находятся около 150 раненых пациентов и порядка 100 врачей.

Источники телеканала отмечают, что жертвами обстрела индонезийской больницы стали по меньшей мере восемь человек, два врача пострадали. Сотрудники госпиталя обратились в общество Красного Креста и ООН с просьбой о помощи, так как в результате атаки генератор в больнице был выведен из строя. Медики вынуждены проводить хирургические операции, подсвечивая пациентов с помощью фонариков на мобильных телефонах. В Министерстве обороны Израиля пока не прокомментировали причины нанесения удара по больнице.

Как сообщалось ранее, израильские военные обнаружили укрепленный тоннель палестинского движения ХАМАС под больничным комплексом «Аш-Шифа». Шахта была обнаружена под навесом вместе с автомобилем, в котором находились автоматы Калашникова и гранатометы РПГ-7.