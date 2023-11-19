Армия Израиля нашла 55-метровый тоннель под больницей «Аш-Шифа»

Фото: t.me/idfRus

Израильские военные нашли 55-метровый укрепленный тоннель под больничным комплексом «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщили в пресс-центре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Шахта тоннеля была обнаружена под навесом вместе с автомобилем, в котором находилось большое количество оружия, включая РПГ, взрывчатку и автоматы Калашникова.

На основании разведданных ЦАХАЛа и ИСА военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили 55-метровый террористический тоннель глубиной 10 метров под больничным комплексом «Шифа». К входу в шахту тоннеля ведет глубокая лестница, которая состоит из различных средств защиты, включая взрывоустойчивую дверь и отверстие для стрельбы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе приложили кадры и видеозаписи с места событий. В настоящий момент силы ЦАХАЛ продолжают изучать маршрут тоннеля.

Ранее телеканал CNN заявил, что Армия обороны Израиля могла фальсифицировать улики, свидетельствующие о наличии складов оружия ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». Журналисты сопоставили кадры, показанные на американском канале Fox News, с теми, что представила ЦАХАЛ. Израильские военные могли разместить оружие до приезда корреспондентов. Например, на съемках корреспондентам Fox News показывали сумку с двумя автоматами, в то время как на израильской записи виден лишь один автомат.