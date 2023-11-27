Иордания обвинила Израиль в геноциде мирного населения Газы

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Действия Армии обороны Израиля в секторе Газа классифицируются как геноцид, согласно международному праву, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. По его словам, которые приводит ТАСС, с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС ЦАХАЛ разрушила около 60 тысяч домов. Политик подчеркнул, что достичь мира на Ближнем Востоке можно лишь в том случае, если Израиль деоккупирует Газу.

Происходящее в секторе Газа, согласно международному праву, следует классифицировать как геноцид. Как можно называть самообороной Израиля убийство свыше 14 тысяч человек и разрушение 60 тысяч домов? — заявил он.

Глава МИД Иордании призвал лидеров стран Евросоюза приложить усилия к урегулированию конфликта и помочь вынудить Израиль прекратить военные действия на территории анклава. Лишь после этого можно вернуться к политическому урегулированию ситуации, считает он.

Члены контактной группы по ситуации в секторе Газа ранее заявили, что «преступлениям Израиля» в регионе нет никаких оправданий. Отмечается, что в состав группы входят представители Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.