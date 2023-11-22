Израилю не нашли оправданий в бомбежках сектора Газа Контактная группа по Газе указала на невозможность оправдания действий Израиля

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Контактная группа по ситуации в секторе Газа не нашла оправданий «преступлениям Израиля» в регионе, сообщил ТАСС источник в МИД Турции. В группу входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции. В группе также указали на важность совместной работы по достижению прочного и всеобъемлющего мира.

Делегация подчеркнула, что преступления Израиля не должны быть оправданы на переговорах, и призвала все страны, имеющие влияние на Израиль, действовать в соответствии с нормами международного права и принять меры для достижения всеобъемлющего мира и решения о двух государствах, — указано в сообщении.

Представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку отметил, что Россия крайне обеспокоена ударами ЦАХАЛ по гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в том числе по школам, больницам, мечетям, церквям и лагерям беженцев. По его словам, Иерусалим так и не представил убедительных доказательств того, что палестинское движение ХАМАС использует их в военных целях.

Также Небензя добавил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. По его словам, «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что система здравоохранения сектора Газа испытывает тяжелый кризис. По его словам, население палестинского анклава может получать только базовую медпомощь.