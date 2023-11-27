Посол РФ: Москва продолжит действия по освобождению россиян из плена ХАМАС

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Российская сторона продолжит предпринимать усилия по освобождению остающихся в плену палестинского движения ХАМАС россиян, существует надежда, что это произойдет в ближайшее время, заявил в эфире «Россия 24» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он подчеркнул, что израильские власти с пониманием относится к действиям Москвы по освобождению заложников. По словам Викторова, в его планы входит встреча с освобожденным россиянином и его семьей через несколько дней.

Продолжим предпринимать усилия. Что касается наших соотечественников, то у нас там еще несколько человек есть. <...> Есть определенная надежда, что в ближайшее время может состояться их освобождение, — сказал дипломат.

26 ноября пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хани Тахер ан-Нуну сообщил об освобождении россиянина, его передали Красному Кресту. Ан-Нуну подчеркнул, что такое решение было принято в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания позиции Москвы по поддержке движения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию главы политбюро ХАМАС. Дипломат отметила, что пленный человек с российским гражданством был освобожден благодаря действиям российских дипломатов. Она подчеркнула, что изначально он не был включен в список для обмена.