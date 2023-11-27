Путин объяснил, что спровоцировало обострение на Украине и Ближнем Востоке Путин: попытки Запада сохранить влияние спровоцировали конфликты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки некоторых стран сохранить свое ослабевающее влияние в мире спровоцировали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения». По его словам, они практикуют шантаж и силовое давление и подменяют систему международного права «порядком, основанным на правилах».

Известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким «порядком, основанным на правилах». Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта, — говорится в приветствии.

Путин назвал очевидным, что модель глобализации, сформированная в большинстве своем западными странами, изжила себя. Происходит становление новой системы международных отношений. Она будет более справедливой, демократической и отвечающей потребностям мирового большинства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона представляют собой не конфронтацию россиян с американцами, а конфронтацию российской и американской идеологий. По его словам, в этом нет ничего хорошего.