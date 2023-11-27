Боевую паузу могут продлить: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Нетаньяху допустил возможность продления перемирия в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о возможности продления перемирия с движением ХАМАС. Израильский лидер отметил важность дальнейшего обмена заложниками.

В то же время Нетаньяху отметил, что после окончания текущего соглашения о прекращении огня израильская армия намерена продолжить достижение своих целей по устранению угрозы со стороны ХАМАС. Как на это отреагировал Байден, не уточняется.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 26 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ХАМАС хочет продлить боевую паузу

Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем, сообщили представители формирования. В ХАМАС полагают, что сделку можно было бы продлить на срок до четырех дней. При таком развитии событий ХАМАС может освободить еще примерно 40 заложников, включая женщин и детей.

Обмен заложниками продолжается

Израиль выпустил третью группу из 39 палестинских заключенных. Освобожденные палестинцы уже прибыли в Рамаллу на автобусах из израильских тюрем Офер в Бейтунии и из центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.

Среди них много подростков. В честь их освобождения тысячи жителей Палестинской автономии устроили празднества в центре Рамаллы, отмечает телеканал.

ХАМАС освободило третью группу израильских заложников в секторе Газа, включая четырех женщин и девять детей, сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Среди освобожденных есть человек с гражданством США, один с гражданством ЮАР и двое с гражданством Венгрии.

Россиянин, которого отпустили бойцы палестинского движения ХАМАС, работал звукооператором на атакованном 7 октября фестивале в кибуце Реим, сообщили в волонтерской организации «Форум семей заложников и пропавших без вести». В воскресенье, 26 ноября, представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что освобожденного гражданина России зовут Рон Олегович Кривой.

Что будет после перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала план продолжения боевых действий в секторе Газа после завершения временного перемирия с палестинским движением ХАМАС, заявил глава Генштаба израильской армии Герци Халеви. Военачальник также сообщил о планах ЦАХАЛ продолжать борьбу как минимум до освобождения всех удерживаемых в Газе заложников.

Четырехдневное перемирие наступило в Газе с 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ при посредничестве Катара и Египта договорились об обмене 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в заложниках в анклаве, на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей с подростками в возрасте до 19 лет.

В свою очередь США сделают все возможное, чтобы продлить перемирие Израиля и ХАМАС, заявил Байден во время выступления на острове Нантакет. По его словам, это необходимо, чтобы как можно больше заложников вернулись из заточения, а жители сектора Газа получили гуманитарную помощь, в которой нуждаются.

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