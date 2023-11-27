Израиль освободил третью группу палестинских заключенных Al Jazeera: Израиль освободил третью группу заключенных из 39 палестинцев

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль выпустил третью группу из 39 палестинских заключенных, сообщил телеканал Al Jazeera. Освобожденные палестинцы уже прибыли в Рамаллу на автобусах из израильских тюрем Офер в Бейтунии и из центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.

Среди них много подростков. В честь их освобождения тысячи жителей Палестинской автономии устроили празднества в центре Рамаллы, отмечает телеканал.

Четырехдневное перемирие наступило в Газе с 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ при посредничестве Катара и Египта договорились об обмене 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в заложниках в анклаве, на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей с подростками в возрасте до 19 лет.

Израильская армия также сообщила, что получила от Красного Креста 13 заложников, освобожденных в Газе. Сейчас они находятся на территории Израиля, еще четверо заложников освобождены и направлены в Египет.

25 ноября представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц допустил продление перемирия с ХАМАС. По его словам, такая возможность существует, если прекращение огня необходимо для освобождения заложников.

Ранее в ХАМАС заявили об освобождении заложника с российским гражданством. Пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаил Хания Тахер ан-Нуну сообщил, что заложника освободили в благодарность за усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признательности России за ее позицию по поддержке Палестины.