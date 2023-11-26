Стали известны подробности об свобожденном ХАМАС россиянине РИА Новости: ХАМАС освободило россиянина с атакованного 7 октября фестиваля

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Россиянин, которого отпустили бойцы палестинского движения ХАМАС, работал звукооператором на атакованном 7 октября фестивале в кибуце Реим, сообщили РИА Новости в волонтерской организации «Форум семей заложников и пропавших без вести». В воскресенье, 26 ноября, представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что освобожденного гражданина России зовут Рон Олегович Кривой.

Информация о Роне Кривом, освобожденном сегодня после 51 дня в плену у ХАМАС. Рон Кривой: 25 лет, любит вечеринки, путешествия и наслаждаться жизнью. По-настоящему любит музыку и мечтает о карьере в мире звука и музыки. Сейчас он работает на стройке. Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде, — говорится в сообщении.

Захарова отмечала, что изначально россиянин не значился в списке заложников для обмена. Однако благодаря действиям дипломатов палестинское движение согласилось отпустить мужчину. Представитель МИД заявила, что в ближайшее время, как только это будет возможно, дипломаты навестят его.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хани Тахер ан-Нуну, говоря об освобождении россиянина, подчеркнул, что это решение было принято в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина. А также в знак признания позиции Москвы по поддержке движения.