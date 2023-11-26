Генштаб Израиля утвердил план боевых действий после окончания перемирия

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала план продолжения боевых действий в секторе Газа после завершения временного перемирия с палестинским движением ХАМАС, заявил глава Генштаба израильской армии Герци Халеви. Военачальник также сообщил о планах ЦАХАЛ продолжать борьбу как минимум до освобождения всех удерживаемых в Газе заложников, передает ТАСС.

Сегодня начальник Генштаба вместе с командующим Южного военного округа провел оценку ситуации и утвердил планы по продолжению боевых действий по окончании режима прекращения огня, — заявили в ЦАХАЛ.

Четырехдневное перемирие наступило в Газе с 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ при посредничестве Катара и Египта договорились об обмене 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в заложниках в анклаве, на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей с подростками в возрасте до 19 лет.

Израильская армия также сообщила, что получила от Красного Креста 13 заложников, освобожденных в Газе. Сейчас они находятся на территории Израиля, еще четверо заложников освобождены и направлены в Египет.

25 ноября представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц допустил продление перемирия с ХАМАС. По его словам, такая возможность существует, если прекращение огня необходимо для освобождения заложников.