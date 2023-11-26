Перемирие продолжается: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС подтвердило свою приверженность соглашению об обмене заложниками и заключенными. Движение высоко оценило усилия Египта и Катара, направленные на продолжение выполнения соглашения о временном перемирии в течение дня. Кроме того, ХАМАС опубликовало список из 39 имен заключенных.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 25 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Второй обмен заложниками

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала Красному кресту 20 израильских заложников, сообщила пресс-служба движения. Там отметили, что среди освобожденных находятся семь иностранных граждан.

Позднее израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о передвижении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС, к пограничному контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Газы и Египта, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Среди освобожденных — 13 израильтян и четверо граждан Таиланда.

В свою очередь Израиль выпустил вторую группу палестинских заключенных, которые прибыли на Западный берег реки Иордан. Автобусы с палестинцами, освобожденными из израильских тюрем в рамках сделки с ХАМАС, доставили их в город Бейтуния. На кадрах, которые показали в трансляции, на улицы города вышли сотни людей, чтобы встретить освобожденных заключенных.

Израиль не выведет военных из Газы

Израиль не планирует выводить своих военных из сектора Газа до момента освобождения всех заложников, удерживаемых радикальными группировками, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Он также подчеркнул, что армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, а все дальнейшие переговоры с ним будут проходить на фоне военных действий.

Тель-Авив обвинили в нарушении условий перемирия

Представитель палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила условия соглашения о перемирии, связанные с пропуском в анклав автомобильных колонн с гуманитарной помощью. По его словам, ЦАХАЛ также нарушила соглашение, совершив нападение на мирных палестинцев, пытавшихся добраться до северной части сектора Газа.

Четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Стороны достигли соглашения о гуманитарной паузе и договорились об обмене 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках, на 150 палестинских заключенных.

Беженцы из Газы прибыли в Дагестан

Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. По его словам, палестинцев окружат заботой, чтобы они забыли ужасы войны.

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