Боевое крыло ХАМАС освободило 20 заложников

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Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала Красному кресту 20 израильских заложников, передает ТАСС сообщение пресс-служба движения. Там отметили, что среди освобожденных находятся семь иностранных граждан.

В рамках гуманитарного перемирия «Бригады аль-Кассама» передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан, — отметили представители движения.

Представители ЦАХАЛ сообщили, что бывшие пленные в настоящее время находятся на пути к контрольно-пропускному пункту Рафах в секторе Газа. Сотрудники ВС подчеркнули, что эту информацию подтвердил Красный крест.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что палестинское движение освободит вечером в субботу, 25 ноября, 20 удерживаемых в секторе Газа заложников. Он отметил, что все препятствия для реализации соглашения об обмене преодолены благодаря посредничеству Дохи и Каира.

До этого палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников. Планируется обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.