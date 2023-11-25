Стало известно, когда ХАМАС освободит следующую группу заложников ХАМАС освободит 20 заложников в субботу вечером

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС освободит вечером в субботу, 25 ноября, 20 удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети Twitter (Х). Он отметил, что среди них 13 израильтян и семь граждан других государств. Все препятствия для реализации соглашения об обмене преодолены благодаря посредничеству Дохи и Каира.

После некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами. Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и еще 7 иностранцев, — отметил глава министерства.

Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников. Планируется обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее среди освобожденных заложников движения ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой прежде сообщали в палестинском движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Девушка уже вернулась домой. Изначально говорилось о готовности освободить Кацир из-за ее проблем со здоровьем, но позже радикалы распространили информацию о ее смерти.