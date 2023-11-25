В Дагестан прибыла первая группа беженцев из сектора Газа Порядка 50 беженцев из сектора Газа прибыли в Дагестан

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. По его словам, палестинцев окружат заботой, чтобы они забыли ужасы войны.

Мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать. Эти стойкие духом люди были вынуждены покинуть свои дома, оставить привычную жизнь и всё, что им близко и дорого. В Дагестане они будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны. Все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев, беру на личный контроль, — заявил Меликов.

Ранее спецборт МЧС России доставил в Москву очередную группу эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей. На борту самолета Ил-76 прибыло 105 россиян, среди которых 55 детей. Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан на родину. Всего самолетами МЧС доставлены в РФ 756 человек.

До этого директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак сообщил, что большая часть находившихся в Газе россиян к настоящему времени эвакуирована в Москву. Представитель ведомства отметил, что Россия одной из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию. При этом президент РФ Владимир Путин уточнил, что порядка 900 человек обратились к России с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Глава государства пояснил, что россиян среди них 639, остальные люди — их родственники. Эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется, заключила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.