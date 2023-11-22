Путин назвал количество людей, запросивших у России эвакуацию из Газы Путин: около 900 человек обратились к России для эвакуации из сектора Газа

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Порядка 900 человек обратились к России с просьбой об эвакуации из сектора Газа, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Он пояснил, что россиян среди них 639. Остальные люди — их родственники.

К нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти их оттуда. Из них 639 граждан России, еще 271 — их родственники, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки для эвакуации обновляются регулярно. Она добавила, что данных о жертвах среди россиян в ходе палестино-израильского конфликта пока нет.

Очередной спецборт МЧС РФ с россиянами вылетел в Москву из аэропорта Каира накануне. В нем были 28 граждан России, эвакуированные из сектора Газа.

Эвакуация началась 12 ноября. Процесс осуществляется при взаимодействии МИД РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамале, а также в Дохе. Всего из сектора Газа через погранпереход «Рафах» в Египте удалось вывезти 561 человека, из них 525 доставили самолетами МЧС в Россию. Оставшихся в Газе граждан РФ и членов их семей планируется эвакуировать в ближайшие дни.