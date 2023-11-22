В представительстве РФ рассказали, сколько продлится эвакуация из Газы Представительство РФ: россиян ежедневно добавляют в списки на эвакуацию из Газы

Эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, списки для эвакуации обновляются регулярно.

Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо, — сказала она.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, как часто граждане РФ добавляются в списки для эвакуации из анклава, Зарипова ответила: «Ежедневно». Также она добавила, что данных о жертвах среди россиян в ходе палестино-израильского конфликта пока нет.

Ранее в МЧС сообщили, что из сектора Газа в Москву доставили 28 эвакуированных россиян и членов их семей. Ведомственный спецборт из Каира сел в Домодедово в ночь на 22 ноября.

До этого в МИД России заявили, что эвакуация оставшихся в секторе Газа российских граждан и членов их семей планируется в ближайшие дни. Этот процесс осуществляется при взаимодействии внешнеполитического ведомства РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамале, а также Дохи. В МИД уточнили, что всего из сектора Газа через погранпереход «Рафах» в Египте удалось вывезти 561 человека, из них 525 доставили самолетами МЧС в Россию.