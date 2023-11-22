В Москву прилетели 28 россиян и членов их семей из сектора Газа МЧС: еще 28 россиян и членов их семей прибыли в Москву из сектора Газа

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ил-76

Из сектора Газа в Москву доставили 28 эвакуированных россиян и членов их семей, сообщает пресс-служба МЧС России. Ведомственный спецборт из Каира сел в Домодедово в ночь на 22 ноября.

Еще 28 россиян и членов их семей доставлены МЧС России в Москву. Самолет Ил-76 ведомства приземлимся в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами, — отмечается в сообщении.

На борту россиян сопровождали медики и психологи ведомства. В МЧС России также указали на то, что с момента начала эвакуации россиян из палестинского анклава на родину доставлено 553 человека.

Российское министерство ранее опровергло информацию о том, что некоторые россияне пересекли КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа при содействии МЧС РФ вне официальных списков. В ведомстве заверили, что граждане России пересекают границу с Египтом по согласованным спискам.

Также сообщалось, что 21 ноября спецборт МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для Газы прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Груз из Дагестана передадут сотрудникам Египетского общества Красного Полумесяца. Гумпомощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Палестинцам отправили продукты, детское питание, одежду и предметы гигиены.