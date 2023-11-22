В МЧС ответили на сообщения, что россияне минули КПП «Рафах» вне списков МЧС РФ опровергло сообщения о пересечении россиянами КПП «Рафах» вне списков

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КПП «Рафах»

Информация о том, что некоторые россияне пересекли КПП «Рафах» при содействии МЧС России вне официальных списков, не соответствует действительности, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. В МЧС заверили, что граждане России пересекают границу с Египтом по согласованным спискам.

Департамент информационной политики МЧС России опровергает информацию оперативного штаба в Каире о гражданах РФ и членах их семей, которые пересекли КПП «Рафах» при содействии МЧС России вне официальных списков. Поясняем, все граждане РФ и члены их семей пересекают КПП «Рафах» согласно спискам, направляемым МИД России и согласованным со всеми заинтересованными сторонами, — подчеркивается в сообщении.

Ранее эвакуированные из сектора Газа 20 ноября россияне вылетели спецбортом МЧС РФ в Москву из аэропорта Каира. На борту Ил-76 находятся 28 граждан РФ. В ночь на 22 ноября самолет должен совершить посадку в столичном аэропорту Домодедово. Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Этот процесс осуществляется при взаимодействии внешнеполитического ведомства РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, а также Дохи.