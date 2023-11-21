Очередной спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередной спецборт МЧС РФ с россиянами вылетел в Москву из аэропорта Каира, сообщает ТАСС. Накануне люди были эвакуированы из сектора Газа.

На борту Ил-76 находятся 28 граждан РФ. В течение пяти часов самолет должен совершить посадку в столичном аэропорту Домодедово.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Этот процесс осуществляется при взаимодействии внешнеполитического ведомства РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамале, а также Дохи. Всего из сектора Газа через погранпереход «Рафах» в Египте удалось вывезти 561 человека, из них 525 доставили самолетами МЧС в Россию. Оставшихся в Газе граждан РФ и членов их семей планируется эвакуировать в ближайшие дни.

Ранее спецборт МЧС со 117 эвакуированными россиянами приземлился в аэропорту Домодедово ночью 20 ноября. После возвращения в страну часть пассажиров отправилась к родственникам, остальных разместили в пунктах временного пребывания. Прилетевшим предоставили все необходимое для комфортного пребывания, с людьми начали работать психологи.