В Москве сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами В «Домодедово» приземлился борт МЧС со 117 эвакуированными из Газы россиянами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском аэропорту «Домодедово» приземлился спецборт со 117 эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По информации ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили 525 человек.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту «Домодедово». На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта, — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что после возвращения часть пассажиров направилась к родственникам, остальных разместили во временных пунктах в Клину и Волоколамске. Отмечается, что прилетевшим предоставили все необходимое для комфортного пребывания, с людьми работают психологи.

Ранее гражданка РФ Яна Абухаджрас рассказала, что эвакуация людей через КПП «Рафах» проходит на фоне постоянных бомбежек. По ее словам, жилые дома взрывают в непосредственной близости от пункта. Женщина с двумя малолетними детьми была доставлена в Москву, однако ее супруг остался в секторе Газа, чтобы помогать пожилым родителям.