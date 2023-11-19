Россиянка рассказала об эвакуации из Газы во время бомбежки Эвакуированная россиянка Абухаджрас: возле КПП «Рафах» взрываются дома

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта проходит на фоне бомбежек, рассказала ТАСС гражданка РФ Яна Абухаджрас, прибывшая бортом МЧС в Москву. По ее словам, жилые дома взрываются в непосредственной близости от КПП.

Там страшно очень, опасно. Мы сидим [на КПП] и видим, как летит бомба и взрывается дом. Обычные люди умирают — семьи, дети, бабушки, дедушки — такие, как мы с вами, — сказала она.

Женщина отметила, что ее супруг остался в Газе, чтобы помогать пожилым родителям. Ей с двумя малолетними детьми пришлось ожидать перехода через границу 18 часов. После они пробыли в каирской гостинице около часа, а затем уже был вылет в Москву.

Она добавила, что посольство России, несмотря на отсутствие в Палестине связи, пыталось найти соотечественников по местным номерам. Абухаджрас поблагодарила МЧС и МИД РФ за эвакуацию.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Москву доставили четвертую группу россиян. Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту 120 граждан РФ, все они покинули Газу через КПП «Рафах». В ведомстве заявляли, что число желающих эвакуироваться россиян постоянно растет.