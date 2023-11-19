Калужская область примет эвакуированных из Газы россиян Шапша: 130 эвакуированных из Газы россиян разместят в Калужской области

Фото: t.me/mchs_official

Часть эвакуированных из сектора Газа россиян примут в пунктах временного размещения в Калужской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в области ждут 130 граждан РФ.

В Калужской области будут размещены граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона, — заявил Шапша.

Стало известно, что очередная группа из 117 россиян будет доставлена спецбортом МЧС из сектора Газа в Россию. Оперативная группа министерства продолжает работу с гражданами, прошедшими через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египте. К оказанию помощи привлечены спасатели, психологи и врачи.

Ранее гражданка РФ Яна Абухаджрас, эвакуированная из Газы, рассказала, что процесс вывода россиян через «Рафах» проходит на фоне бомбежек. По ее словам, жилые дома взрываются в непосредственной близости от КПП.

На данный момент, по информации МЧС РФ, из анклава эвакуированы свыше 550 россиян, в том числе 230 детей. Из Египта в РФ уже переправлены 408 человек.