МЧС доставили в Москву восьмую группу россиян из сектора Газа Спецборт МЧС доставил в Москву еще 105 россиян из сектора Газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Спецборт МЧС России доставил в Москву очередную группу эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, передает пресс-служба ведомства. На борту самолета Ил-76, приземлившегося в аэропорту Домодедово, находятся 105 россиян, среди которых 55 детей.

Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан на родину. Всего спецбортами МЧС доставлены 756 человек.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Этот процесс запустился при взаимодействии внешнеполитического ведомства РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, а также Дохи. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что некоторые россияне потеряли документы при израильских обстрелах в секторе Газа, для таких граждан отдельно разрабатывались способы репатриации на родину.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что некоторые россияне пересекли КПП «Рафах» при содействии МЧС России в обход официальных документов. В министерстве заверили, что граждане России пересекают границу с Египтом в строгом соответствии с согласованными списками.

Незадолго до этого спецборт МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для Газы прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Груз передали сотрудникам Египетского общества Красного Полумесяца, которые проконтролировали доставку лекарств и продуктов жителям охваченного боевыми действиями палестинского анклава.