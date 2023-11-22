В МИД России рассказали об эвакуации россиян из сектора Газа МИД России: большую часть россиян из сектора Газа эвакуировали

Фото: МЧС России

Большая часть находившихся в Газе россиян к настоящему времени эвакуирована в Москву, говорится в ответе директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александра Кинщака на сайте МИД РФ. Он отметил, что Россия одной из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию, но процесс их рассмотрения неоправданно затянулся.

К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России, — заявил он.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки для эвакуации обновляются регулярно. Она добавила, что данных о жертвах среди россиян в ходе палестино-израильского конфликта пока нет.

Очередной спецборт МЧС РФ с россиянами вылетел в Москву из аэропорта Каира накануне. На нем были 28 граждан России, эвакуированные из сектора Газа.

Эвакуация началась 12 ноября. Процесс осуществляется при взаимодействии МИД РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, а также в Дохе. Всего из сектора Газа через погранпереход «Рафах» в Египте удалось вывезти 561 человека, из них 525 доставили самолетами МЧС в Россию. Оставшихся в Газе граждан РФ и членов их семей планируется эвакуировать в ближайшие дни.