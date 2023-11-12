Эвакуация россиян из сектора Газа: сколько человек спасли, где они сейчас В МЧС РФ заявили, что 60 человек выехали через КПП «Рафах» в Египет

Фото: МЧС РФ

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», говорится в Telegram-канале ведомства. Сколько человек уже пересекло границу?

Что известно об эвакуации российских граждан

По информации МЧС, на протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — пояснили в ведомстве.

В МЧС РФ заявили, что все россияне, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им оформят все необходимые документы.

Также в Telegram-канале ведомства сообщили, что уже порядка 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта.

«35 дней мы находились в секторе Газа под очень жесткой войной. Без воды, электричества, газа, еды. У меня ребенок уже болеет из-за плохого качества воды. Наконец мы въехали в Египет. Большое спасибо нашему президенту, большое спасибо нашему МЧС. Ребята молодцы, нам очень приятно, что мы наконец с вами встретились. Мы возвращаемся в Россию», — рассказал один из эвакуированных.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что представители российской медслужбы работают на территории Египта и готовы оказать всю необходимую помощь.

«В мероприятиях по эвакуации российских граждан из сектора Газа принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства. Они работают на территории Египта. Это медицинские работники целого ряда специальностей, готовые оказывать необходимую медицинскую помощь», — заявил он.

Когда стало известно об эвакуации первых россиян из сектора Газа

10 ноября сектор Газа через КПП «Рафах» должны были покинуть первые 85 граждан России. В этот же день в Каир прибыло два спецборта для эвакуации россиян.

Позднее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что работа КПП «Рафах» была заблокирована, но проблемные вопросы решаются.

По его словам, эвакуация российских граждан через КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

«Я думаю, что это три дня максимум. Это зависит от пропускной способности самого КПП», — заявил Богданов.

Фото: МЧС РФ

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы есть сдержанный оптимизм по поводу эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны продолжает прикладывать все усилия для решения этого вопроса.

Дмитрий Песков сказал, что аппарат уполномоченного по правам ребенка не задействован для эвакуации детей из Газы. По его словам, по дипломатическим каналам ведется очень интенсивный диалог со всеми сторонами.

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