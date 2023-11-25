Перемирие могут продлить: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Al Arabiya: перемирие в секторе Газа могут продлить на два дня

Фото: idf.il

Телеканал Al Qahera News сообщил, что Египет получил положительные сигналы от всех сторон конфликта по продлению перемирия в секторе Газа. Это может помочь освободить большее число заложников.

Al Arabiya сообщает со ссылкой на источники, что режим прекращения огня могут продлить на два дня. В переговорах по достижению соглашения участвуют Египет и Катар.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 25 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль и ХАМАС отпускают заложников

Газета Times of Israel сообщила, что Израиль планировал отпустить 25 ноября 42 палестинских заключенных. В ответ палестинское движение ХАМАС освободит 13 израильских заложников, похищенных 7 октября.

Позднее военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило о том, что откладывает освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по данному вопросу. Представители группировки потребовали от еврейского государства добросовестно выполнять положения договора по въезду грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.

Издание The Jerusalem Post отмечает, что в МИД Израиля запустили специальную программу «Рука медсестры» по реабилитации освобожденных пленных. Команда врачей, соцработников и психологов проведет тесты для оценки их психического и физического состояния.

В рамках четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС Тель-Авив пропустил в сектор Газа четыре цистерны с топливом и бытовым газом, сообщил ТАСС со ссылкой на Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны.

Канал Al Qahera News сообщил, что колонна грузовиков с гуманитарной помощью для населения Газы направляется через КПП «Рафах» в северные районы палестинского анклава, где недавно шли интенсивные боевые действия. Не менее 50 машин отправились в сектор Газа при согласовании со всеми сторонами конфликта.

25 ноября спецборт МЧС доставил 15 тонн гуманитарной помощи в Египет. Груз будет передан представителям Красного Полумесяца, после чего его отправят населению палестинского анклава.

Фото: t.me/mchs_official

Россия обещает помочь всем соотечественникам в секторе Газа

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без помощи соотечественников в секторе Газа. По ее словам, большинство записавшихся на эвакуацию граждан уже вывезены из анклава. Установлен контакт еще с десятками человек, которые не могли заявить о себе из-за отключения электричества и блокировки связи, отметила она.

Захарова подчеркнула, что на фоне временного прекращения огня проход через КПП «Рафах» на границе с Египтом закрылся для граждан всех стран. Их снова начнут пропускать после окончания гуманитарной паузы, сообщила она. Представитель МИД добавила, что родственники заложников с российским гражданством будут приняты в ведомстве на следующей неделе.

Врач из палестинского анклава Ияд Салха, который в ночь на 25 ноября прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира, заявил, что около 500 россиян ожидают пересечения контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Израильская разведка знала об атаке ХАМАС заранее

Газета Haaretz пишет со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, что в Службе общей безопасности Израиля знали о планах атаки бойцов ХАМАС за год до 7 октября. Издание отмечает, что в Тель-Авиве могли не поверить в серьезность осуществления такого нападения.

Фото: idf.il

Байден надеется на помощь арабов

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что арабский мир окажет содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, необходимо оказать давление на все стороны, чтобы как можно скорее положить этому конец.

При этом Байден затруднился назвать сроки завершения войны между ХАМАС и ЦАХАЛ.

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