Захарова заявила, что ни один россиянин в Газе не останется без помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия не оставит без помощи никого из соотечественников в секторе Газа, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, большинство записавшихся на эвакуацию граждан уже вывезены из анклава, но установлен контакт еще с десятками человек, которые до недавнего момента не могли заявить о себе из-за отключения электричества и блокировки связи.

Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи, — заявила Захарова.

Эвакуационные мероприятия в Газе не завершены, подчеркнула дипломат. Работа в этом направлении продолжается, по ее словам.

Представитель МИД указала, что на фоне временного прекращения огня, объявленного между израильской армией и палестинским движением ХАМАС, проход через КПП «Рафах» на границе с Египтом закрылся для граждан всех стран. Граждан снова начнут пропускать после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.

Четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. По данным портала Ynet News, 25 ноября палестинское движение может освободить 13 заложников, из которых восемь детей. Всего в рамках перемирия планируется обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных.