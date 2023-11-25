Названо число россиян, ожидающих пересечения КПП «Рафах» Около 500 россиян ожидают пересечения КПП «Рафах» между Газой и Египтом

Фото: t.me/mchs_official

Около 500 россиян ожидают пересечения контрольно-пропускного пункта «Рафах» между сектором Газа и Египтом, сообщил врач-уролог из палестинского анклава Ияд Салха, который в ночь на 25 ноября прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. По его словам, которые приводит РИА Новости, путь от дома в секторе до КПП занял около трех дней.

Очень много людей. Очень много среди них россиян. Осталось еще 500 человек, — сказал Салха.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву очередную группу эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей. На борту самолета Ил-76, приземлившегося в аэропорту Домодедово, находятся 105 россиян, среди которых 55 детей. Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан на родину. Всего спецбортами МЧС доставлены 756 человек.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Этот процесс был запущен при взаимодействии внешнеполитического ведомства РФ, МЧС, других профильных ведомств и посольств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что некоторые россияне потеряли документы при израильских обстрелах в секторе Газа, для таких граждан отдельно разрабатывались способы репатриации на родину.