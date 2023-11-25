Haaretz: разведка Израиля знала о планах атаки ХАМАС за год до 7 октября

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) знала о планах атаки палестинского движения ХАМАС за год до 7 октября, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники в Минобороны страны. Издание отмечает, что в Тель-Авиве могли не поверить в серьезность осуществления такого нападения.

Израиль должным образом не подготовился к угрозе и, похоже, не поверил, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар намеревался осуществить этот план, — говорится в сообщении.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер заявил, что атака ХАМАС 7 октября стала огромным провалом разведки Израиля. По его мнению, при должной реакции израильских военных можно было бы избежать больших человеческих жертв. В то же время конгрессмен поддержал право Тель-Авива на самооборону, а также сообщил об обмене разведданными между Белым домом и израильской администрацией.

До этого бывший глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался эмоционально уничтожен. По его словам, он находится в состоянии нервного срыва, поскольку политика винят в масштабном провале в области национальной безопасности. Нетаньяху сильно недооценивает ситуацию с ХАМАС и все еще хочет взять сектор Газа под свой контроль, добавил политик.