«Эмоционально уничтожен»: экс-премьер Израиля раскрыл состояние Нетаньяху Экс-премьер Израиля Ольмерт: Нетаньяху оказался эмоционально уничтожен

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался эмоционально уничтожен, заявил бывший глава правительства Эхуд Ольмерт в интервью Politico. По его словам, он находится в состоянии нервного срыва, поскольку политика винят в масштабном провале в области национальной безопасности.

Нетаньяху уничтожен эмоционально, это точно. Я имею в виду, что с ним случилось что-то ужасное. <...> Каждую минуту, пока Нетаньяху является премьер-министром, он представляет опасность для Израиля. Я серьезно говорю об этом, — заявил Ольмерт.

Нетаньяху сильно недооценивает ситуацию с ХАМАС и все еще хочет взять сектор Газа под свой контроль, добавил политик. Такими решениями он отклоняет Израиль от намеченного курса. По словам Ольмерта, Тель-Авиву необходимо начать переговоры об окончании конфликта и согласиться с созданием палестинского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что огонь в секторе Газа не будет прекращен, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Он также отметил, что до этого момента Израиль не намерен возобновлять ввоз топлива в анклав, а рабочим не дадут разрешения на въезд.