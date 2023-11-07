Нетаньяху озвучил союзникам условия для прекращения огня Нетаньяху заявил союзникам, что огонь не прекратится без освобождения заложников

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Всем — и врагам, и союзникам, — следует знать, что огонь в Секторе Газа не прекратится, пока не освободят всех заложников, передает РИА Новости слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он подчеркнул, что также до этого момента «не будет ввоза топлива»

Я хочу еще раз прояснить и нашим врагам, и нашим друзьям, что прекращения огня не будет без возвращения наших заложников, — сказал он.

Кроме того, рабочим из сектора Газа не дадут разрешения на въезд, отметил министр. Ранее Нетаньяху уже заявлял, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении пленных. По его словам, сейчас израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных.

По словам президента Израиля Ицхака Герцога, страна не прекратит борьбу с ХАМАС до его исчезновения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных. Герцог добавил, что все, кто намеренно или невольно пытается помешать действиям военных, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».