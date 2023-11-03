Президент Израиля рассказал, когда завершится борьба с ХАМАС Ицхак Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС до его исчезновения

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Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, написал в своей колонке для газеты The New York Time президент еврейского государства Ицхак Герцог. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных.

Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС — ошибается. <...> Cтрадания прекратятся только с исчезновением ХАМАС, — написал Герцог.

Он также добавил, что все, кто пытается — намеренно или невольно — помешать действиям военных, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предложили Израилю «конкретные шаги», которые помогут свести число погибших среди гражданских лиц, проживающих в секторе Газа к минимуму. По его словам, если Иерусалим не сделает этого, то в плюсе окажется ХАМАС и другие подобные группировки. Израиль же рискует лишиться партнеров «по миру», которые обратят все свое внимание на гуманитарные проблемы, подчеркнул американский дипломат.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает к срочным мерам по прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, после окончания боевых действий Израилю и Палестине нужно вернуться к прямым переговорам.

По последним данным, в результате бомбардировок сектора Газа погибли 3,7 тысячи детей. Общее число жертв достигло 9000 человек.