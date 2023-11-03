Нетаньяху рассказал, когда Израиль согласится на перемирие в Газе Нетаньяху: Израиль согласится на перемирие в Газе при освобождении заложников

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Энтони Блинкен и Биньямин Нетаньяху

Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, которые приводит Times of Israel, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву.

Израиль не согласен на временное прекращение огня, если во время него не будет освобождения пленных, — сказал Нетаньяху.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это второй визит главы американской дипломатии в Израиль с начала обострения на Ближнем Востоке.

Первый визит Блинкена в Израиль состоялся 12 октября, спустя пять дней после начала обострения в секторе Газа. Он встречался с Нетаньяху и президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Основной темой обеих встреч стало урегулирование палестино-израильского конфликта.

В ходе пресс-конференции по итогам визита он назвал себя этническим евреем и подчеркнул, что ХАМАС намерено уничтожить Израиль. Тогда же госсекретарь объявил, что Тель-Авив получит от Вашингтона вооружение для системы ПВО «Железный купол». После Израиля Блинкен отправился на Западный берег реки Иордан и встретился там с палестинским лидером Махмудом Аббасом.