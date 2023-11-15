В США указали на грубый просчет разведки Израиля Конгрессмен США Тернер: атака ХАМАС стала «огромным провалом» разведки Израиля

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Атака ХАМАС 7 октября стала огромным провалом разведки Израиля, заявил Politico председатель спецкомитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер. По его мнению, при должной реакции израильских военных можно было бы избежать больших человеческих жертв. В то же время конгрессмен поддержал право Тель-Авива на самооборону, а также сообщил об обмене разведданными между Белым домом и израильской администрацией.

Это был огромный провал разведки. Оглянемся назад: были не только легко обнаруживаемые признаки, но даже и очевидные. Это признаки, на основе которых можно было понять, что атака может произойти, — сказал Тернер.

Ранее бывший глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался эмоционально уничтожен. По его словам, он находится в состоянии нервного срыва, поскольку политика винят в масштабном провале в области национальной безопасности. Нетаньяху сильно недооценивает ситуацию с ХАМАС и все еще хочет взять сектор Газа под свой контроль, добавил политик. Такими решениями он отклоняет Израиль от намеченного курса. По словам Ольмерта, Тель-Авиву необходимо начать переговоры об окончании конфликта и согласиться с созданием палестинского государства.