Израильское судно обстреляли в Аравийском море Al Mayadeen: израильское судно попало под обстрел в Аравийском море и загорелось

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильское судно попало под обстрел в Аравийском море в ночь с 24 на 25 ноября, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. После атаки судно загорелось.

Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море. <...> Корабль был обстрелян, в результате чего он загорелся, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, которое, по его данным, частично принадлежит израильской компании. Отмечалось, что на борту не было израильтян.

В этой связи пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что грузовое судно не имеет отношения к их государству. По данным агентства Kyodo, оператором захваченного судна является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), а само транспортное средство принадлежит компании из Великобритании.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают Иран причастным к инциденту с захватом хуситами Galaxy Leader. Он также отметил, что Вашингтон в свете случившегося пересматривает списки тех, кого квалифицирует как террористов.