ЦАХАЛ возобновит огонь: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Хагари: ЦАХАЛ будет готовиться к возобновлению боев в Газе после перемирия

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израильские военные остаются внутри сектора Газа, готовясь к возможному возобновлению боевых действий после гуманитарной паузы, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, для военнослужащих уже провели соответствующий инструктаж.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что временное прекращение огня — это одно из условий соглашения о возвращении части заложников, находящихся в секторе Газа. При этом израильские войска остаются внутри анклава, находясь в полной боеготовности.

При этом президент США Джо Байден заявил, что шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют. По его словам, вероятность нового соглашения на этот счет довольно высока.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 24 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Обмен заложниками, ожидания США

Израиль освободил 39 палестинских заключенных по договоренности с палестинским движением ХАМАС. Собеседник агентства уточнил, что среди них 24 женщины. В Израиль уже прибыли 12 освобожденных в секторе Газа заложников из Таиланда. Они направляются в медицинский центр «Шамир». Еще 13 бывших пленников направляются к КПП «Керем — Шалом», чтобы пересечь границу.

Вашингтон ожидает, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободит в ближайшие дни еще десятки заложников, Байден. По словам американского лидера, Штаты готовы работать над тем, чтобы вернуть пленников семьям.

Среди освобожденных заложников движения ХАМАС обнаружили израильтянку Ханну Кацир, о смерти которой ранее сообщали в палестинском движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что девушка уже вернулась домой.

ХАМАС нужен гуманитарный кризис в Газе

Палестинское движение ХАМАС пытается развить гуманитарный кризис в секторе Газа, чтобы оказать давление на Израиль, заявил пресс-секретарь и капитан израильской армии Рони Каплан. По словам военнослужащего, группировка таким образом пытается подставить Тель-Авив в глазах международного сообщества.

Россиян продолжают вывозить из Газы

Спецборт МЧС России доставил в Москву очередную группу эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, передает пресс-служба ведомства. На борту самолета Ил-76, приземлившегося в аэропорту Домодедово, находятся 105 россиян, среди которых 55 детей. Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан на родину. Всего спецбортами МЧС доставлены 756 человек.

Девочка с травмами, связанными с минно-взрывным устройством, оказалась в числе россиян, перевезенных в Москву специальным рейсом МЧС РФ из сектора Газа в субботу, сообщили медицинские службы. Отмечается, что ее жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

Читайте также:

Взрыв на границе США: что известно, кто погиб, был ли это теракт ХАМАС

«Они рождены от еврейского семени»: у каких звезд есть израильский паспорт

Эвакуация россиян из сектора Газа: сколько человек спасли, где они сейчас