Байден объяснил, на чью помощь надеется в конфликте на Ближнем Востоке Байден: США надеются на арабский мир в завершении конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

США надеются, что арабский мир окажет содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент страны Джо Байден на выступлении на курортном острове Нантакет. По его словам, необходимо оказать давление на все стороны, чтобы как можно скорее положить этому конец, передает ТАСС.

Мои ожидание и надежда заключаются в том, что по мере нашего движения вперед остальной арабский мир и остальная часть региона также будут оказывать давление на все стороны, чтобы замедлить это, чтобы как можно скорее положить этому конец, — заявил американский лидер.

Вместе с тем Байден затруднился назвать сроки завершения войны на Ближнем Востоке. По словам президента, он лично разговаривает с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Я призывал премьер-министра сконцентрировать внимание на том, чтобы попытаться уменьшить число жертв, пока он старается уничтожить ХАМАС, что является его законной целью. Это сложная задача, — отметил Байден.

Ранее глава Белого дома заявил, что в ближайшие дни ХАМАС может освободить еще десятки заложников. По его словам, Вашингтон готов работать над тем, чтобы вернуть людей домой. США помнят о всех, кто до сих находится в плену, указал он.