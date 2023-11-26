Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных

Израиль выпустил вторую группу палестинских заключенных, которые прибыли на Западный берег реки Иордан, передает Al Jazeera. Автобусы с палестинцами, освобожденными из израильских тюрем в рамках сделки с ХАМАС, доставили их в город Бейтуния. На кадрах, которые показали в трансляции, на улицы города вышли сотни людей, чтобы встретить освобожденных заключенных.

Ранее израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о передвижении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС, к пограничному контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Газы и Египта. Среди освобожденных 13 израильтян и четверо граждан Таиланда.

Договоренность между ХАМАС и ЦАХАЛ была достигнута в минувшую среду, 22 ноября. В рамках соглашения обе стороны прекратят боевые действия на четыре дня для обмена десятков заложников. Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты.