Израиль дал обещание по поводу заложников Галант: армия Израиля не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

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Израиль не планирует выводить своих военных из сектора Газа до момента освобождения всех палестинских заложников, удерживаемых радикальными группировками, заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, а все дальнейшие переговоры с ним будут проходить на фоне военных действий.

Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников — а их еще много. Временные рамки для этой паузы короткие — она займет не недели, она займет дни — чуть больше, чуть меньше. Любые дальнейшие переговоры с ХАМАС будут проходить под огнем. То есть, если они хотят продолжить обсуждение следующей паузы, оно будет проходить, пока наши силы сражаются, это основа для любой паузы, — подчеркнул Галант.

Ранее сообщалось, что утром 24 ноября Израиль нарушил перемирие в секторе Газа вскоре после его начала. Арабская сторона отмечала, что ЦАХАЛ ведет интенсивный огонь к востоку от города Рафах. В последние часы до того, как перемирие вступило в силу, израильские силы начали интенсивные рейды в различных частях сектора Газа, включая север.