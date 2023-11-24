Израиль обвинили в нарушении режима перемирия Al Mayadeen: Израиль прервал режим перемирия, открыв огонь по городу Рафах

Фото: lia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль нарушил перемирие в секторе Газа вскоре после его начала, сообщил арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свой источник. По его данным, ЦАХАЛ ведет интенсивный огонь к востоку от города Рафах. В последние часы до того, как перемирие вступило в силу, израильские силы начали интенсивные рейды в различных частях сектора Газа, включая север.

По сообщению корреспондента канала, расположившиеся в Рафахе военные ЦАХАЛ не дают жителям продвигаться вперед, угрожая расстрелять любого, кто двинется в их сторону.

Перемирие в регионе началось 24 ноября утром. Стороны договорились обменяться пленными. Согласно заявлению ХАМАС, во время перемирия силы Израиля обязуются «не арестовывать и не нападать на кого-либо во всех районах сектора Газа, а также гарантировать свободу передвижения людей по улице Салах ад-Дин». Но есть сообщения о задержаниях некоторых мужчин на территории анклава. Также зафиксированы обстрелы людей на территории «гаража Бейт-Ханун», который в последние годы находился под контролем палестинского движения.

Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС 24 ноября отпустит 39 палестинских заключенных. Израильский чиновник рассказал, что среди тех, кто выйдет на свободу, будут женщины и дети.