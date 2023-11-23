Взрыв на границе США: что известно, кто погиб, был ли это теракт ХАМАС ФБР не признало терактом взрыв на Радужном мосту на границе Канады и США

Фото: PAT CRAY/EPA/TASS

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила, что полиция не нашла признаков теракта после взрыва на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду. Что известно о происшествии, кто погиб и связано ли с инцидентом ХАМАС?

Что известно о взрыве на Радужном мосту 22 ноября

Взрыв на пропускном пункте на американо-канадской границе в штате Нью-Йорк произошел около 11:30 по местному времени (19:30 мск) 22 ноября. Свидетели сообщили, что автомобиль, который проезжал через Радужный мост у Ниагарского водопада, внезапно ускорился, после чего взорвался. В результате взрыва погибли два человека, которые находились в машине, легкие ранения получил один из сотрудников погранпункта.

По данным CNN, после первых сообщений о взрыве были перекрыты все пункты въезда в штат Нью-Йорк, а ФБР начало расследование возможного теракта. О происшествии было доложено высшим должностным лицам в США, в том числе президенту Джо Байдену. Правительство США закрыло и эвакуировало все госучреждения в районе взрыва, были закрыты международный аэропорт и еврейский центр в Баффало, а компания Amtrak остановила движение поездов через границу. Также были усилены меры безопасности в канадском Торонто.

Немедленно после взрыва поступили сообщения о том, что полиция США разыскивает второй автомобиль, в котором могут находиться «сообщники террористов».

Фото: Derek Gee/AP/TASS Последствия взрыва на Радужном мосту

Что произошло в Нью-Йорке перед взрывом

В понедельник, 20 ноября, CBS News со ссылкой на данные Разведывательного центра Нью-Йорка сообщила об угрозе терактов. По предположению разведки, нападение готовили сторонники палестинского движения ХАМАС в США.

«Заявления террористов предполагают, что они готовы атаковать „мягкие цели“, такие как акции протеста, собрания и прочие публичные события», — сообщили в разведсообществе.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выделила дополнительное финансирование на совместные операции полиции и групп по борьбе с терроризмом ФБР в городах Нью-Йорк, Олбани, Рочестер и Баффало, где произошел взрыв.

Почему взрыв не признали терактом

Ближе к вечеру 22 ноября ФБР объявило о завершении расследования взрыва на Радужном мосту, а губернатор Хокул сообщила, что не было найдено никаких улик, которые указывали бы на теракт. Ту же информацию повторила прокурор штата Нью-Йорк Трини Росс.

Как сообщили источники The Daily Mail, на Радужном мосту взорвался премиальный Bentley Flying Spur стоимостью более $300 тыс., которым управлял 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка. На пассажирском месте находилась его жена. По данным CNN, супруги поехали на концерт группы KISS в Канаде, однако он был отменен. Тогда они направились в казино Seneca Niagara, расположенное на американской стороне границы.

Как показали видео с камер на пропускном пункте, автомобиль Bentley внезапно ускорился до 160 км/ч и, врезавшись в отбойник, взлетел в воздух, после чего взорвался при ударе. От автомобиля практически ничего не осталось. Власти США не объяснили причину взрыва. ФБР не нашло следов взрывчатки на месте.

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