ХАМАС обвинило армию Израиля в нарушении условий перемирия

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила условия соглашения о перемирии, связанные с пропуском в анклав автомобильных колонн с гуманитарной помощью. По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, ЦАХАЛ также нарушила соглашение, совершив нападение на мирных палестинцев, пытавшихся добраться до северной части сектора Газа.

Мы подтверждает стремление к успеху реализации соглашения, которое было достигнуто при помощи Катара и Египта. <...> Мы подтверждаем свои обязательства, пока враг будет придерживаться их выполнения, — сказал Хамдан.

Четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Стороны достигли соглашения о гуманитарной паузе и договорились об обмене 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках, на 150 палестинских заключенных.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ранее заявил, что сразу после прекращения перемирия ЦАХАЛ возобновит боевые действия в Газе. По его словам, израильские военные будут сражаться с ХАМАС, пока не добьются освобождения всех захваченных заложников. Глава Генштаба отметил, что армия Израиля использует гуманитарную паузу, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к дальнейшим маневрам.